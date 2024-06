Ofner trotz Niederlage gegen Draper optimistisch

Sinner führt die Rangliste an

In der Weltrangliste verlor der bei den French Open bis in die 3. Runde vorgestoßene Ofner als neuer 52. sieben Plätze. Dominic Thiem ist als zweitbester Österreicher nun 134. (minus drei), Filip Misolic machte als 187. nach seinem Einzug in die 2. Runde von Paris 56 Plätze gut.