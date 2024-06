Deutsche schimpfen nach „Skandal-Szene“ in Paris

Was für ein Final-Krimi! Carlos Alcaraz und Alexander Zverev zeigten am Sonntag Weltklasse-Tennis, am Ende setzte sich der Spanier knapp in fünf Sätzen durch und holte seinen ersten Titel bei den French Open. Zverev muss hingegen weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph warten. Eine Schiedsrichter-Entscheidung sorgt nach dem Endspiel für jede Menge Gesprächsstoff.