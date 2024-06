Schalke 04 verlängert mit Torhüter Michael Langer!

Deine bisherigen Jahre auf Schalke waren durchaus turbulent: Die ersten Saisonen kickte das Team in der Bundesliga, 2020/21 folgte nach 30 (!) Jahren der Abstieg in die 2. Bundesliga, dann gelang der sofortige Aufstieg in die Bundesliga, 2022/23 verfehlte die Mannschaft erneut den Klassenerhalt und spielt seither im „Unterhaus“. Zu all dem hast du dazwischen auch noch einen Kreuzbandriss erlitten, dich mit harter Arbeit wieder erfolgreich zurückgekämpft. Und auch ein Trainee-Programm beim Verein absolviert. Wie hast du persönlich diese Jahre erlebt?

Es war natürlich ein wilder Ritt mit vielen guten Momenten, aber auch vielen fordernden Momenten. Es ist viel abgegangen, das ist klar. Aber es ist immer wieder aufs Neue eine große Herausforderung, das Bestmögliche für die Mannschaft beizutragen – und das macht mir richtig Spaß.