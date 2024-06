Spalletti: „Das war ein Trauma für die Mannschaft“

Am 14. Juli will das italienische Fußball-Nationalteam seinen EM-Titel erfolgreich verteidigen und wie die Truppe um Gianluigi Buffon im Jahr 2006 die Trophäe in den Berliner Nachthimmel strecken. Wie damals zur WM reisen die Azzurri geplagt von Eklats und nicht als Topfavorit an. Vor allem der Manipulationsskandal 2023 spielt beim Titelverteidiger noch mit. „Das war ein Trauma für die Mannschaft“, so Teamchef Luciano Spalletti.