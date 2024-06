Gerüchte um FPÖ-Stimmen: Ministerium dementiert

Corona-Leugner Rutter brachte Gerüchte in Umlauf

Dies sei – nach Ansicht der Verschwörungstheoretiker – vor allem deshalb möglich gewesen, weil nicht in allen Wahlsprengeln Beisitzende der FPÖ anwesend gewesen seien. Einer, der die Gerüchte in die Welt setzte, war übrigens Ex-Politiker und Corona-Leugner Martin Rutter (siehe Screenshot unten).