Ex-Toptorjäger: „Brutal, was Rangnick gemacht hat“

Gilewicz war ab Sommer 2018 für zweieinhalb Jahre als Sportkoordinator der polnischen Nationalmannschaft unter Teamchef Jerzy Brzeczek tätig. Die bisher letzten Duelle zwischen Polen und Österreich in der EM-Quali 2019 erlebte er deshalb hautnah mit. In Wien triumphierten die Gäste mit 1:0, in Warschau fielen keine Tore. „Wir haben, egal in was für einer Situation wir waren, vom Ergebnis her gegen Österreich oft gut ausgesehen“, sagte Gilewicz, der das EM-Duell mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen wird. „Mein Herz ist gespalten. Ich sage, es geht unentschieden aus.“