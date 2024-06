Gogl-Walli läuft im 400-m-Finale auf Platz 7

Europameisterin wurde die Polin Natalia Kaczmarek in der Weltjahresbestzeit von 48,98 Sekunden. „Da habe ich einen Riesenrespekt vor ihr! Ohnehin war das Finale extrem schnell. Ich bin da in meinen Möglichkeiten geblieben. Es war ein runder Lauf. Ich gehe mit einem sehr positiven Gefühl aus dieser EM in Rom“, sagte sie, „bis zu den Spielen sind es noch acht Wochen, noch bin ich nicht in Hochform.“ Wenn aber alles passen sollte, wird sie in Paris ihre Saisonbestzeit laufen. Ihr Trainer Wolfi Adler hat es in den vergangenen Jahren immer geschafft, Susi Gogl-Walli auf den Punkt genau in bester Verfassung an den Start zu bringen.