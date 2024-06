Medaillenkampf! Hudson und Pallitsch im Finale

Victoria Hudson hat bei der Leichtathletik-EM in Rom das Speerwurf-Finale der Frauen am Dienstag (21.36 Uhr) erreicht. Im zweiten Versuch schleuderte sie ihr 600 Gramm schweres Wurfgerät in der Qualifikation auf 60,15 m und belegte damit in der Gruppe A den dritten Platz. Zwar übertraf sie nicht die für den Endkampf der zwölf Besten geforderte Direkt-Weite von 60,50 m. Aber in der B-Gruppe müssten zehn Athletinnen weiter werfen als sie, um sie aus dem Finale zu drängen. Das spielt sich nicht…