Susanne Gogl-Walli stürmt in Rom ins Finale

Erstmals in ihrer ohnehin schon beeindruckenden Karriere hatSusanne Gogl-Wallibei einer großen Freiluft-Meisterschaft über 400 m ein Finale erreicht. Bei der EM in Rom wurde sie im zweiten Semifinale Dritte in 51,14 Sekunden – und stieg damit als Gesamt-Achte in den Endlauf am Montagabend (21.50 Uhr) auf.