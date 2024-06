Hagelsturm: „Auf einmal ging die Welt unter“

279 Feuerwehr-Einsätze am Wochenende in Tirol

Wir kurz berichtet, war am Sonntag auch das Oberland betroffen: Beim Christophorus-Stützpunkt in Zams verlegte eine 50 Meter breite Mure die Bundesstraße. Eine Wandergruppe (vier Erwachsene, vier Kinder) wurde per Hubschrauber geborgen.