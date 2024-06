Rangnick: „Sie sind auf jeden Fall ein EM-Favorit“

Dann zählt der Heimvorteil

„Wenn sie so spielen wie in den Partien im März, kann man ihnen viel zutrauen. Die Gruppe ist nicht so leicht, wie sie in Deutschland dargestellt wird. Ungarn, Schweiz und Schottland klingen zwar auf den ersten Blick einfach; nicht aber, wenn man sie sich ein bisschen genauer anschaut“, sagte Rangnick in einem Interview mit dem „Kicker“.