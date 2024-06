Pariser Internetmob will in Fluss Seine defäkieren

Als geplanter Tag für den Politiker-Sprung in das Seine-Wasser kursiert in den Medien der 23. Juni. In Sozialen Medien hat sich daraufhin eine Initiative formiert, die den Hashtag #JeChieDansLaSeineLe23Juin benutzt. Unverblümt übersetzt heißt das: „Ich kacke am 23. Juni in die Seine.“ Die Botschaft an „MacronHidalgoNuñez“ lautet: „Nachdem sie uns in die Scheiße geritten haben, ist es an ihnen, in unserer Scheiße zu baden.“ Der Aufruf wurde in Sozialen Medien vieltausendfach geteilt und ergänzt: „Zu den Waffen, Bürger! Bildet eure Bataillone!“