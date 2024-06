„Die EU-Parlamentswahl ist keine Landtagswahl“

Nicht gerade gut sind die ersten Ergebnisse für die SPÖ. Um 17 Uhr wurden sie in der roten Parteizentrale in Graz unter anderen von Parteichef Anton Lang, den Landesrätinnen Ursula Lackner und Doris Kampus diskutiert. Dennoch freut man sich, dass Spitzenfrau Elisabeth Grossmann ihr Brüssel-Ticket in der Tasche hat. Der „Krone“ gegenüber meint die ehemalige Landesrätin, man liege schlechter als erhofft, „aber besser, als realistischerweise erwartet“. Immerhin habe man mit einem deutlichen Rechtsruck rechnen müssen. Nun ginge es ihr darum, den Steirern die positiven Aspekte der EU zu vermitteln.