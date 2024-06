Zweijähriger wird von Anhängerdeichsel getroffen

An der Brust getroffen

Sein zweijähriger Enkelsohn spielte währenddessen im Nahbereich. In einem kurzen Augenblick der Unachtsamkeit hielt sich das Kleinkind an der Deichsel an und lehnte sich darauf. Daraufhin kippte der Anhänger nach vorne und der Zweijährige wurde von der Deichsel im Brustbereich getroffen. Der 59-Jährige befand sich in unmittelbarer Nähe und konnte die Deichsel teilweise noch abfangen. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 14“ zur Behandlung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf geflogen.