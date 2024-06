Im DC Tower spielten sich unglaubliche Szenen ab

Unglaubliche Szenen zum Staunen: Während sich mehrere Beamte der Polizei-Sondereinheit WEGA vom 60. Stockwerk des DC Tower abseilten, erklommen Extremsportler Österreichs höchstes Bürogebäude zu Fuß. Sie liefen in dem Wolkenkratzer, in dem 7000 Menschen arbeiten, 1450 Stufen und 58 Stockwerke in Richtung Himmel. Im Zielbereich auf der Dachterrasse des Hotels Melia erzählte Cordula Galster: „Ich wohne in Frankfurt am Main in einem Hochhaus im 23. Stockwerk, gehe einmal pro Tag zu Fuß in meine Wohnung. Für mich war es gut, dass es wie bei mir daheim ein linksdrehendes Treppenhaus war. Es war schön breit, die Luft war viel besser als gedacht.“ Die 50-Jährige lächelte: „Die letzten drei Stockwerke konnte ich noch einmal zulegen. Geschnauft habe ich aber schon nach den ersten drei Stockwerken. Beim Treppenlauf geht es eigentlich nur darum, den eigenen Schweinehund zu überwinden, Augen zu und durch.“