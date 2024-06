Schwere Gewitter: Land Tirol spricht Warnung aus

Mit der Warnstufe „Orange“ – also Stufe 3 von 4 – soll es ab dem Nachmittag sowie in der Nacht auf Sonntag zu teils schweren Gewittern in Teilen Tirols kommen. Davor warnt die GeoSphere Austria. „Laut aktuellen Prognosen ist insbesondere in Regionen nördlich des Inntals sowie im Großraum Wörgl-Kufstein-Fieberbrunn-Hochfilzen mit Unwettern mit Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen zu rechnen. Aber auch in den übrigen Regionen Tirols sind Gewitter laut der Wettermodelle wahrscheinlich“, heißt es.