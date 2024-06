Matthäus widerspricht: „Ist mir alles zu positiv“

Mit Müh und Not hat Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft am Freitagabend einen 2:1-Sieg gegen Griechenland feiern dürfen. Kapitän Ilkay Gündogan will die Leistung des Teams nicht schlechtreden, Lothar Matthäus widerspricht ihm hingegen. Im Video (siehe oben) sehen Sie außerdem ein Interview mit dem Rekord-Teamspieler Deutschlands, das wir noch vor Anpfiff aufgenommen haben.