LIVE: Deutschland gegen Griechenland ab 20.45 Uhr

Griechenland verpasste EM

Die Griechen haben die Teilnahme an der EM in Deutschland ganz knapp verpasst. Im entscheidenden Play-off-Spiel gegen Georgien verloren sie im Elfmeterschießen. Von den bisher neun Vergleichen gewann das DFB-Team sechs, drei endeten Unentschieden. Das letzte Duell liegt zwölf Jahre zurück: Im EM-Viertelfinale 2012 siegte die deutsche Elf in Danzig durch Tore von Philipp Lahm, Sami Khedira, Miroslav Klose und Marco Reus mit 4:2.