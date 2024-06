DJ nach Unfall gelähmt: „Will es nochmal wissen“

Keine Erinnerung an den tragischen Unfall

Die Erinnerungen daran fehlen, das Hirn hat die traumatischen Momente des Unfalls als Selbstschutz ausgeblendet. „Ich weiß nur, dass ich vor der Fahrt noch einen Toast gegessen habe. Dann der Filmriss. Erst nach dem Aufwachen aus dem Tiefschlaf erinnere ich mich an den Besuch meiner Freundin und Tante in der Intensivstation.“ Gernot begann, seinen Körper abzutasten, von einer gewissen Höhe abwärts hatte er kein Gefühl mehr. Was tatsächlich passiert ist, belegen Augenzeugen und Unfallfotos.