Alpine bestätigt Mick Schumacher als Kandidat!

Beim französischen Formel-1-Rennstall Alpine lässt man sich bezüglich der Fahrer-Situation ab der kommenden Saison nicht in die Karten blicken! „Wir haben mit vielen gesprochen und sprechen mit vielen Leuten“, sagte Teamchef Bruno Famin am Freitag am Rande des Großen Preises von Kanada dem TV-Sender „Sky“. Zum Kreis der Anwärter auf ein Cockpit zählen neben Mick Schumacher und Nachwuchspilot Jack Doohan auch Fahrer, die aktuell bei anderen Teams unter Vertrag stehen …