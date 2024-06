Krise bei Kinderbetreuung: So will Graz ausbauen

„Das ist alles andere als positiv. Kinderbetreuung hatte in den letzten zweieinhalb Jahren keinen Schwerpunkt in der Koalition“, übt Hohensinner Kritik aus Oppositionssicht. So gab es erst im April Ärger um hunderte Fälle, in denen Grazer Kindern eine Absage erteilt wurde. Besonders betroffen waren die Bezirke St. Peter und Waltendorf. Doch der erste Schritt in Richtung Besserung sei gelungen: „Wir haben aktuell mehr freie Plätze als suchende Eltern“, sagt Hohensinner.