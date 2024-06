Nach F1-Crash: „Hätte ihm nicht vertrauen sollen“

„Er hat mich gesehen“

„Ich war überrascht. Ich sehe Checo nicht als dreckigen Fahrer oder so, aber ich war überrascht, dass er mir nicht den Raum gelassen hat“, sagt Magnussen vor dem Grand Prix in Kanada. Der Däne ist sich jedenfalls keiner Schuld bewusst. „Offensichtlich hat er mich nur in die Mauer gedrängt, um mich einzuschüchtern und mich zurückzudrängen, aber ich glaube nicht, dass das die Art ist, wie wir Rennen fahren sollten. Er hat mich gesehen. Daran gibt es keinen Weg vorbei. Er hat mich gesehen.