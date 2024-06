„Diese Nacht wurde kräftig durchgefeiert“

„Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ein paar Kollegen haben die Nacht schon kräftig durchgefeiert“, scherzt Regisseur Adrian Goiginger. Recht haben sie, denn Goiginger und sein „Rickerl“-Filmteam haben beim Österreichischen Filmpreis am Mittwochabend in Wien so richtig abgeräumt. Gleich vier Preise konnten sie mit nachhause nehmen. Unter anderem wurde Voodoo Jürgens in der Kategorie beste männliche Hauptrolle, als strauchelnder Beislmusiker, und Goiginger selber für beste Regie und Drehbuch ausgezeichnet.