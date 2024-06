Siedlung überflutet – jetzt Badeverbot in Donau

Resperger: „Das sind Flusskraftwerke, keine Staukraftwerke so wie man sie kennt aus Kaprun oder in Ottenstein in Niederösterreich. Hier kann nichts aufgestaut werden. Hier müssen ab einer gewissen Wassermenge die Wehrfelder aufgemacht werden, weil sonst die Schäden an den Kraftwerken zu groß sind. Insofern dürfe man sich keiner trügerischen Hoffnung hingeben, dass man damit Großartiges bewirken könne.“