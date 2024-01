Warum der EU-Krisenplan aus Niederösterreich kommt

Mit ihrem Studium in Frankreich und England verfügt die Niederösterreicherin Angelika Gruber mit ihren 30 Jahren schon über eine Menge Auslandserfahrung. Vermutlich auch ein Grund, warum sie ihr „Arbeitgeber EU“ schon länger sehr spannend fand und sie jetzt federführend an einem neuen Notfallinstrument für den gesamten europäischen Binnenmarkt mitarbeitet. Als Mitarbeiterin der Kommission schrieb sie die Grundlage dafür, die sich jetzt zwischen Europäischem Parlament und Rat in Abstimmung befindet. Aber was steht dort eigentlich drin?