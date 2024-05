Warum NÖ bestimmt, wer zur EU nach Brüssel fährt

Wahlkarten für Briefwahl

Wie bei allen anderen Urnengängen muss man sich für die Stimmabgabe nicht in ein Wahllokal bemühen. Wahlkarten für die Briefwahl können bei den Gemeinden schriftlich bis 5. Juni, persönlich bis 7. Juni, 12 Uhr, beantragt werden. Für all jene, die ihr Kreuzerl lieber in einer Wahlzelle machen, stehen landesweit 2565 Wahllokale bereit. Die ersten – in Euratsfeld und Wiener Neustadt – öffnen um 6 Uhr, Schluss ist spätestens um 16 Uhr. 30.000 Beisitzer sorgen für den ordnungsgemäßen Ablauf der EU-Wahl.