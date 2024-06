Keine Chance der Altersweitsichtigkeit!

Künstliche Linsen

Eine Möglichkeit stellt die Implantation künstlicher multifokaler Premiumlinsen dar. Diese korrigieren gleichzeitig auch die Fehlsichtigkeit und ermöglichen gutes Sehen in der Nähe, im intermediär (mittleren) Bereich sowie in der Ferne und können sogar eine Hornhautverkrümmung ausgleichen. „Die Linsen werden in das Auge eingesetzt, nachdem zuvor die eigene verhärtete Linse schonend entfernt wurde. Das dauert nur 15 Minuten pro Seite. Der Patient kann gleich wieder sehen“, beschreibt Dr. Maksys. Welche Linse individuell passt, wird zuvor genau eruiert.