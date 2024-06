EM-Auftakt: Der Routinier und das große Talent

Gleich zum Auftakt der Leichtathletik-EM in Rom ein Großkampftag für Rot-Weiß-Rot! Bereits sechs der 21 ÖLV-Aktive sind am Freitag am Start. Im Blickpunkt dabei nicht nur der 32 Jahre alte Routinier Lukas Weißhaidinger, der am späten Abend um eine Diskus-Medaille kämpfen will, sondern vor allem auch der 19-jährige Aufsteiger Enzo Diessl im Hürdensprint.