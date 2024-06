Fahrradfahrer verletzt, mit Motorrad in Leitwand

Gegen Betonleitwand geprallt

Der dritte Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Auf der Inntalautobahn in Landeck fuhr ein Ehepaar aus den Niederlanden (beide Mitte 40) mit den Motorrädern Richtung Osten. Vor dem Landeckertunnel hielt der Ehemann vor einem Vorrangzeichen verkehrsbedingt an. „Seine Frau konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, wollte rechts an ihm vorbeifahren, streifte den Koffer des Motorrads und prallte gegen die rechte Betonleitwand.“