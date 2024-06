Blitzstart! Dank „Baumi“ ist das Österreichs DNA

Wobei jetzt gegen die Serben binnen 137 Sekunden auch wieder (wie schon in Schweden, gegen Aserbaidschan und in Kroatien) ein Doppelschlag gelang. „Das ist Teil unserer Spielweise, die Mannschaft kann gar nicht anders, als nachzulegen“, so Rangnick. Der aber relativierte: „Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, können nicht davon ausgehen, dass wir jedes Spiel 2:0, 3:0 oder 6:1 gewinnen. Die Serben wehrten sich dann. Aber wir haben das Spiel gezogen, sind in der Lage, zu gewinnen, wenn es physisch wird, sind bereit für die EURO.“