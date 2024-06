„Ich habe jedeMal Angst beim Heimfahren“

Die gewaltsamen Vorfälle rund um den Reumannplatz ziehen weite Kreise – bis in den 22. Bezirk. Leonie Kiesling und Emily Gutmann wohnen verglichen mit Innerfavoriten in einer ruhigen Reihenhaussiedlung in Kagran. Deswegen fühlen sie sich aber noch lange nicht sicher. Obwohl sie in einem Alter ist, in dem es normal ist, rauszugehen und sich mit Freunden zu treffen auch nach Einbruch der Dunkelheit, fühlt sie sich seit einiger Zeit unsicher. Und auch in anderen Außenbezirken wie Liesing hat sich die Sicherheitslage verschlechtert. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.