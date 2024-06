Ist das Aus für das Verbrenner-Verbot richtig?

Bundeskanzler Karl Nehammer kritisiert das EU-Verbrenner-Verbot und sieht dadurch Arbeitsplätze gefährdet. Im Gegensatz dazu setzen die Grünen und die SPÖ auf E-Mobilität und Klimaschutz. Ist das Ende des Verbrenner-Verbots notwendig, um Arbeitsplätze in der Industrie zu schützen, oder blockiert es den Fortschritt? Was denken Sie? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!