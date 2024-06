30-Jähriger im Bezirk Liezen von Baum getroffen

Schon wieder kam es in der Steiermark zu einem Forstunfall: Am Dienstagnachmittag wurde ein 30-Jähriger in Weißenbach an der Enns (Bezirk Liezen) bei Schlägerungsarbeiten im steilen Gelände von einem Baum getroffen. Er musste mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.