FTI-Pleite: Was Reisende jetzt tun können

FTI will geplante Reisen durchführen

Dem Handelsblatt zufolge soll sich bei FTI kurzfristig eine Deckungslücke in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags aufgetan haben. Der deutsche Bund habe nach Verhandlungen am Wochenende weitere Hilfen für das Unternehmen abgelehnt, er soll keine Chance mehr gesehen haben, die Insolvenz mit einem erneuten Zuschuss abwenden zu können.