Traumurlaub im Sportresort Alpenblick gewinnen

Die Fußballeuropameisterschaft steht vor der Tür. Am 14. Juni ist es dann endlich so weit, die EURO 2024 wird offiziell eröffnet und Österreich ist mittendrin. Mit dem EURO-Newsletter der „Krone“ bleiben Sie nicht nur täglich mehrmals informiert über alles, was sich bei der Europameisterschaft getan hat, und erhalten exklusive Einblicke aus dem Trainingslager, sondern haben auch die Chance 1 von 3 Aktivurlauben im Sportresort Alpenblick****Superior im wunderschönen Zell am See-Kaprun zu gewinnen.