Lockt Freund einen Salzburg-Profi zu den Bayern?

„Ja, ich bin bereit!“

Derzeit liege sein Fokus auf Salzburg, doch in Zukunft wolle er den nächsten Schritt machen. In Deutschland könne er viel lernen, betonte der 24-jährige Franzose, der mit seinen Aussagen offen mit einem Wechsel an die Säbener Straße liebäugelt. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Marktwert: 10 Millionen Euro. Solet: „Ja, ich bin bereit! Ich will meinen Traum leben und alles dafür tun. Ich denke, ich habe in Salzburg gezeigt, dass ich auch auf hohem Niveau spielen kann.“