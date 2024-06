Auf die Plätze, fertig, Grazathlon und los!

Gleich zu Beginn heißt’s nach dem gar nicht so gschmackigem Überwinden der sogenannten „Murnockerln“ im Grazer Augarten frei nach Ludwig Hirsch: „Hupf in Gatsch“. Fein paniert geht’s durch und über Röhren weiter, ehe man sich wie Dschungelkönig „Tarzan“ über Lianen zu den nächsten Herausforderungen schwingt. Und die haben es gewaltig in sich: Beim „Krone“-Burpee-Boulevard ist das Muskelspiel gefragt, so manchem wird auch der steile Aufstieg über das Hanfseil in guter Erinnerung bleiben! Und weil’s grad so lustig ist, kann man diesen sogar zweimal machen.