Bahn-Geschichte „nicht zerstören“

Vorbei scheinen die Zeiten, in denen Nebenbahnen zugesperrt worden sind. Der damalige ÖVP-Verkehrslandesrat hatte um das Jahr 2010 rasch den Spitznamen „Zusperr-Landesrat“ ausgefasst. Beim Ötscherland-Express will – wie berichtet – der nunmehrige FPÖ-Verkehrslandesrat neue Wege gehen. Landesvize Udo Landbauer: „Der Ötscherland-Express ist ein historisches Juwel. Die Ybbstalbahn-Bergstrecke vereint Nostalgie und Tradition, sie gehört zudem zu den landschaftlich reizvollsten Bahnstrecken in Österreich. Unser Ziel ist ein Sanierungskonzept, das eine Perspektive schafft, um Familien und Touristen ein einzigartiges Bahn-Erlebnis zwischen Lunz am See und Kienberg-Gaming zu bieten.“