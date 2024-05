Endlich Grünes Licht für die Gelben Engel

Stützpunkt verlegt

„Sobald als möglich“ werde der Stützpunkt nach Frauenkirchen in den Bezirk Neusiedl am See verlegt. Die dortige Bezirkshauptmannschaft hat als zuständige Luftfahrtbehörde die Aspekte der Luftfahrt, des Baurechts und Brandschutzes genauso sorgfältig mit Sachverständigen geprüft wie die Einhaltung der wasserrechtlichen Vorgaben und des Arbeitnehmerschutzes.