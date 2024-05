Wacker Innsbruck jubelt über den Meistertitel

Absam in Feierlaune

Das Meisterstück lieferte auch Absam in der Landesliga Ost mit dem 3:0 in Stumm. „Gratulation an das Team für die großartige Saison. Jetzt können wir in den letzten drei Runden befreit aufspielen“, freute sich Coach Ahmet Duran, der nächste Saison an Kotrainer Patrick Lebeda übergibt, im Verein künftig als sportlicher Leiter fungieren wird.