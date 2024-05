Regen stoppt Paris – Ofner spielt erst Donnerstag

Schon an den Tagen zuvor hatten die French Open mit dem Regen etwas zu kämpfen gehabt, so mussten am Dienstag viele Doppel abgesagt werden. Am Mittwoch war es noch schlimmer. Seit 11.30 herrschte Dauerregen in Paris. Gegen 15.30 wurden erneut alle Doppel gestrichen, der Spielplan revisiert, man hoffte, am Abend zumindest die Einzel durchführen zu können. Doch kurz nach 17 Uhr kam der endgültige Spielstopp.