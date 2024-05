„Veränderungen sehe ich als neue Chance“

Licht aus in Hartberg – die großartige Saison endete für den Fünften ohne das Sahnehäubchen. Mit Austria spielt der Achte im Europacup. Das schmerzte Kapitän Jürgen Heil, der gestern mit der Truppe zum Kurztrip nach Mallorca reiste: „Wenn wir international gespielt hätten, hätten wir uns an diese überragende Saison erinnert, aber jetzt können wir uns nichts dafür kaufen. Der Modus gibt’s leider so her. Es ist wie in der Lotterie, dass man in den Europacup kommt. Da sollte sich die Liga etwas überlegen.“