Hard gewann erstes HLA-Finalspiel gegen Linz 32:26

Im Duell der beiden siebenfachen Meister ging Hard in der Anfangsphase dank vier Toren in Serie mit 6:3 in Führung und gab diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Mit einem starken Constantin Möstl im Tor zogen sie in der ersten Halbzeit auf bis zu fünf Tore davon und gingen mit plus drei in die Pause.