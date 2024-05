Schnitzeljagd ohne Geld durch halb Europa

„Augen zu und durch“

Rene Sabathy aus Uttendorf stellte sich mit seinen Teamkollegen Marius und Kilian der Härteprüfung. „Augen zu und durch“, sagte Sabathy noch vor der Reise. Das Dreierteam „SendtwitchHD“ brach in Kopenhagen auf. Auf dem Weg nach Berlin mussten sie etwa in Frankreich auf der Straße schlafen oder platzten in Konstanz in eine Hochzeit, in Graz musste das Team Schnitzel panieren. Alles, um Meter in Richtung dem Ziel in Berlin zu machen.