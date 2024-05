Handel beklagt unfaire Online-Konkurrenz aus China

Man habe sich bereits an EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager und an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) gewandt, so der Unternehmensvertreter. Aufgrund laut seinen Aussagen geäußerten Verständnisses der Politik und auch in Deutschland gegebenen Willens für strengere Regeln, hofft Will, dass sich rasch was tut.