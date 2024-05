Sturms Super-Fan hat kein einziges Match versäumt

Jedes Spiel als „Auswärtspartie“

In der Fanszene nennt man es eine „perfekte Saison“, wenn man alle Spiele live im Stadion gesehen hat. „Darauf bin ich schon ein bisserl stolz“, sagt Schausberger. Zurecht, denn für sie ist jedes Sturm-Match ein „Auswärtsspiel“, lebt sie doch in Bad Hall in Oberösterreich und hat daher auch zu den Spielen in Liebenau eine mehrstündige Anreise. Das blieb auch der Mannschaft nicht verborgen. Schausberger ist mit fast allen Spielern längst gut bekannt und gilt als Glücksbringer für den Double-Sieger.