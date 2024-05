So elektrisch will Verbrenner-König Mazda werden

Jetzt geht es los

Bis wir kürzlich einen völlig neuen Mazda6 als Elektroauto auf der Auto Show in Peking vorgefunden haben. Die Plattform bzw. Technik stammt vom chinesischen Kooperationspartner Changan, das Design jedoch unverkennbar von Mazda. Der EZ-6 (so heißt der Wagen in China, hier gibt’s die Vorstellung) ist eine bildschöne Limousine. Angeblich nur für den chinesischen Markt vorgesehen hat nun aber der scheidende Mazda-Österreich-Geschäftsführer Heimo Egger auf „Krone“-Anfrage den Europa-Start so sehr nicht dementiert, dass der Wagen Anfang 2025 bei den österreichischen Händlern zu erwarten sein dürfte.