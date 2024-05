Rangnick gesteht: „Ich hatte Tränen in den Augen“

„Uns geht es vergleichsweise gut“, erinnerte Rangnick. Menschen in der Ukraine oder im Nahen Osten hätten andere Schicksale. „Ich finde es wichtig, dass wir, die es sich leisten können, helfen, dass unsere nächsten Generationen auch ein schönes, gutes Leben führen können.“ Einige weltpolitische Dinge – von den Kriegen über den Klimawandel bis hin zur möglichen Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten – bereiten dem Vater zweier erwachsener Söhne Sorgen. „Ich glaube aber, dass jeder in seinem Bereich, in seiner Familie und in seinem Beruf etwas beitragen kann.“