Niederlande startet EM-Camp mit nur 16 Spielern

Ausfälle

Ganz verzichten muss das Oranje-Team auf Marten de Roon. Der Mittelfeldspieler von Europa-League-Champion Atalanta Bergamo verpasst die EM wegen einer Muskelverletzung. Damit hat Koeman aktuell noch 29 Spieler in seinem Aufgebot. Am Mittwoch will er seinen endgültigen Kader mit 26 Profis nominieren, die am Samstag mit wenigen Ausnahmen zusammenkommen.