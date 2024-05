Traumtor aus 40 Metern bleibt ewig in Erinnerung

Schon beim 2:1-Erfolg im Halbfinale gegen WAC entschied er mit einem sehenswerten flachen Weitschuss das Spiel in letzter Minute. Am Dienstag kämpft „Fitzi“ mit den Veilchen im Rückspiel des Play-offs-Finales wieder in der Profertil-Arena um den letzten Europacupplatz, die Austria nimmt einen 2:1-Vorsprung mit. „Für solche Partien spielen wir Fußball. Jede Kleinigkeit kann bestraft werden – und der Traum vom internationalen Geschäft schnell vorbei sein. Wir dürfen auf keinen Fall schlafen, spielen sicher voll auf Sieg“, meint Fitz. Der in seinem dritten Play-off-Finale steht, am Ende noch nie als Verlierer vom Platz gegangen ist. In der Saison 2019/20 gab’s für die Austria unter Christian Ilzer, der danach zu Sturm wechselte, gegen die Steirer im Endspiel jedoch nichts zu holen, Fitz fehlte allerdings verletzt (Syndesmosebandriss). Für die Austria ist es das bereits vierte Spiel binnen zehn Tagen, Interimscoach Christian Wegleitner könnte dabei seinen vierten „Dreier“ in Folge holen.